Украина: Первая лига

Бразильский легионер отправил покорять чемпионат Армении.

Защитник львовского Руха Сидней продолжит карьеру в чемпионате Армении, сообщает пресс-служба клуба.

19-летний бразилец перешел в ереванский Арарат на правах полугодичной аренды.

В контракте между клубами прописал пункт о возможном выкупе футболиста в конце текущего сезона на полноценной основе, но финансовые составляющие остаются в секрете.

Сидней перешел в Рух в начале 2019 года. За это время бразильский защитник провел в футболке львовской команды 13 поединков, в которых забил два гола.

Напомним, ранее львовский Рух объявил о подписании Святослава Козловского, Николая Кухаревича и Богдана Оринчака. Последний из них отправился в Минай на правах аренды.

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