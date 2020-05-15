Все новые пробы в клубе дали отрицательный результат.
ФК МИНАЙ
15 мая 2020, 00:59
Тестирование на коронавирус среди футболистов и персонала Миная не выявило новых случаев заболевания, сообщил официальный сайт клуба.
Ранее в клубе зафиксировали COVID-19 у одного из игроков, чье имя не разглашается. На данный момент он находится дома и чувствует себя хорошо, поскольку болезнь протекает без симптомов.
Поэтому команда выходит из карантина и продолжает тренировки, которые будут проводиться со всеми мерами предосторожности, чтобы минимизировать риск заражения.
Дата возобновления турнира в Первой лиге пока что неизвестна. Минай после 19 туров идет пятым, отставая от лидирующего Руха на два очка.