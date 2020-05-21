Украина: Первая лига

Президент народного клуба Иван Надеин внес свое предложение.

На Совете лиг ПФЛ было принято решение о том, что чемпионат Украины по футболу Второй лиги сезона 2019/2020 продолжен не будет.

Президент народного клуба Верес Иван Надеин внес предложение о расширении Первой лиги.

"Динамика распространения COVID-19 в Западной Украине не дает нам возможности завершить чемпионат. Сегодня Совет лиг большинством голосов поддержал решение не продлевать чемпионат. В то же время, мы в Ровно строим интересный проект. Зарегистрировали ПАО, готовим публичную продажу акций клуба, строится стадион, провели сбор в Турции, пригласили хороших футболистов.

Поэтому я предложил на следующий сезон расширить Первую лигу на две команды. То есть, не проводить плей-офф с участием команд, ставших третьими в своих группах Второй лиги. А повысить их в классе напрямую. Поскольку для проведения матчей плей-офф все равно нужно готовиться, ездить, играть. Тем более, в следующем сезоне запланировано и расширение УПЛ. Мы такую ​​позицию озвучили. Но окончательное решение будет принимать Исполком УАФ", — сказал Иван Надеин.

Напомним, по итогам двадцати сыгранных матчей занимает третью строчку в группе А, которая дает право участия в матчах плей-офф за путевку в Первую лигу.