Украина: Первая лига

Генеральный директор "моряков" Анатолий Мисюра озвучил Football.ua позицию клуба по данному вопросу.

Черноморец готов как доиграть нынешний сезон в Первой лиге до конца, так и закончить его досрочно.

"Черноморец готов выполнить любое решение Профессиональной футбольной лиги. Если скажут доигрывать – будем доигрывать. Единственное, что нужно тщательно все обдумать, стоит ли продолжать в нынешних условиях", — заявил Анатолий Мисюра в комментарии корреспонденту Football.ua Евгению Музыке.

"Тестирование на коронавирус? Мы над этим работаем. По этой процедуре есть много вопросов, которые нужно решить, но работа ведется", — добавил гендиректор Черноморца.

Одесситы после 19 сыгранных матчей расположились на 10-м месте в Первой лиге. 14 мая Черноморец во второй раз за сезон сменил тренера: после Остапа Маркевича команду возглавил Сергей Ковалец.