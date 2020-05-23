Черноморец завершил сотрудничество с Алексеем Зинкевичем и Денисом Норенковым, сообщает официальный сайт "моряков".

"Коллектив ФК Черноморец благодарит Дениса и Алексея за квалифицированную работу, выступления в команде "моряков" и желает им успешного продолжения спортивной карьеры", — гласит заявление клуба.

Напомним, что ранее команда получила нового тренера. Одесситов возглавил Сергей Ковалец.