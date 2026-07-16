Україна: Перша ліга

28-річний півзахисник отримав статус вільного агента після завершення контракту з київським клубом.

Півзахисник Руслан Дедух більше не є гравцем Лівого Берега. Київський клуб офіційно повідомив про завершення співпраці з 28-річним футболістом, чий контракт завершився цього літа.

Сторони вирішили не продовжувати угоду, тож хавбек залишив команду у статусі вільного агента.

Дедух приєднався до Лівого Берега влітку 2023 року. За цей час він провів 67 матчів у всіх турнірах, відзначився 8 голами та 4 результативними передачами, а також неодноразово виводив команду на поле з капітанською пов'язкою.

Минулого сезону через серйозну травму коліна, яка потребувала оперативного втручання, півзахисник зіграв лише 7 матчів за основну команду. Після відновлення він набирає форму у складі Лівого Берега-2, за який провів 5 поєдинків і забив один м'яч.