Україна: Перша ліга

Гравець допомагатиме клубу повернутись до УПЛ.

Олександрія, яка новий сезон розпочинатиме в Першій лізі, оголосила про підписання чергового літнього новачка.

Цього разу захист "поліграфів" отримав підсилення у вигляді центрального оборонця Олександра Дихтярука.

23-річний виконавець останніх півтора роки виступав за петровський Інгулець, тоді як до цього грав за Кремінь, юнацькі команди Дніпра, Руху, Минаю та Чорноморця.

За минулий сезон Дихтярук провів 28 матчів та віддав один гольовий пас.

Контракт із "поліграфами" розрахований на три роки.