Перенесенный матч 3-го тура Первой лиги завершился боевой ничьей.
Фото ФК Нива Т
01 октября 2020, 21:08
В матче 3-го тура Первой лиги, перенесенном из-за вспышки коронавируса на 1 октября, тернопольская Нива ушла от поражения.
В поединке с четырьмя забитыми мячами отличались только игроки гостей, но если Хохлов и Дворовенко отметились автоголами уже в первые 12 минут матча, то Кисленко в последней 20-минутке спас свою команду от поражения, оформив дубль в нужные ворота.
После четырех сыгранных туров Нива Т занимает 9-е место (4 очка), а Волынь — 13-е (2 очка).
Волынь — Нива Т 2:2
Голы: Хохлов, 8, автогол, Дворовенко, 12, автогол — Кисленко, 72, 78.