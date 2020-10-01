Украина: Первая лига

Перенесенный матч 3-го тура Первой лиги завершился боевой ничьей.

В матче 3-го тура Первой лиги, перенесенном из-за вспышки коронавируса на 1 октября, тернопольская Нива ушла от поражения.

В поединке с четырьмя забитыми мячами отличались только игроки гостей, но если Хохлов и Дворовенко отметились автоголами уже в первые 12 минут матча, то Кисленко в последней 20-минутке спас свою команду от поражения, оформив дубль в нужные ворота.

После четырех сыгранных туров Нива Т занимает 9-е место (4 очка), а Волынь — 13-е (2 очка).

Волынь — Нива Т 2:2

Голы: Хохлов, 8, автогол, Дворовенко, 12, автогол — Кисленко, 72, 78.