Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 10 апреля, состоится поединок 21-го тура Первой лиги Украины, в котором Прикарпатье примет Кремень.

После 18 игр Прикарпатье набрало 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе Кремня 19 баллов после 19 матчей и 12-я строчка.

Следить за событиями поединка Прикарпатье -Кремень вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 10 апреля, в 16:00 по киевскому времени:

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