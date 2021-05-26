Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 26 мая, пройдет поединок 28-го тура Первой лиги, в котором претендент на повышение в классе Агробизнес на своем поле примет ВПК-Агро.

После 27 игр Агробизнес набрал 51 очко и находится на четвертом месте в турнирной таблице, и еще имеет шансы на повышение в классе — до харьковского Металлиста 1925 всего лишь два балла, а до лидера Вереса — восемь пунктов. В активе ВПК-Агро 31 очко и десятая строчка.

В матче первого круга была зафиксирована победа Агробизнеса со счетом 3:2.

Следить за событиями поединка Агробизнес — ВПК-Агро вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 26 мая, в 18:00 по киевскому времени:

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