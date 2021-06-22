Украина: Первая лига

Украинский форвард получил статус свободного агента.

Кривбасс на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Виктора Берко.

У 28-летнего форварда закончился контракт и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Берко выступал за криворожцев с прошлого лета и в минувшем сезоне отыграл 22 поединка, в которых забил 11 голов и отдал один ассист.

Напомним, по итогам прошедшей кампании Кривбасс завоевал путевку в Первую лигу, заняв второе место в группе Б Второй лиги.

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