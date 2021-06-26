Функционер рассказал об усилении клуба.
ФК Металлист
26 июня 2021, 07:58
Харьковский Металлист перед началом сезона-2021/22 Первой лиги подписал четырех новичков.
Среди них оказались известные украинским фанатам футболисты: полузащитник Евгений Банада, кипер Александр Рыбка, защитник Андрей Цуриков и колумбийский форвард из Насьоналя Брайан Риаскос.
Президент Металлиста Александр Ярославский прокомментировал подписание новичков.
"Ощущения сейчас у меня волнительные, потому что 9 лет я жил без футбола, без «Металлиста».
Харьковчане изголодались, как мы говорим, по серьезными "шпилерам", после Металлиста, который был в 2005–2013 годах. Думаю, этот состав будет сильнее", — признался функционер.
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