Украина: Первая лига

Функционер рассказал об усилении клуба.

Харьковский Металлист перед началом сезона-2021/22 Первой лиги подписал четырех новичков.

Среди них оказались известные украинским фанатам футболисты: полузащитник Евгений Банада, кипер Александр Рыбка, защитник Андрей Цуриков и колумбийский форвард из Насьоналя Брайан Риаскос.

Президент Металлиста Александр Ярославский прокомментировал подписание новичков.

"Ощущения сейчас у меня волнительные, потому что 9 лет я жил без футбола, без «Металлиста».

Харьковчане изголодались, как мы говорим, по серьезными "шпилерам", после Металлиста, который был в 2005–2013 годах. Думаю, этот состав будет сильнее", — признался функционер.

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