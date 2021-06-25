Украина: Первая лига

Специалист продолжит карьеру в качестве главного тренера.

Харьковский Металлист на своем официальном сайте объявил об уходе спортивного директора Андрея Березовчука.

С нового сезона Березовчук будет новым главным тренером Волочанска, который в предстоящей кампании дебютирует во Второй лиге Украины.

Ранее Андрей был играющим тренером Волочанска с 2017 по 2019 год. После этого он работал в тренерском штабе Львова и армянского Алшкерта.

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