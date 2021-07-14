Украина: Первая лига

Бывший форвард Металлиста Жажа Коэльо приехал в Харьков.

Бывший нападающий Металлиста Жажа Коэльо прибыл в Харьков, о чем он рассказал на своей странице в Instagram.

"Привет, украинцы. Я очень рад вернуться в свой настоящий дом. Привет людям из Металлиста, болельщикам и харьковчанам.

Я очень рад вернуться сюда — на стадион Металлист, потому что долгое время это место было моим домом. Здесь все еще очень красиво. Люблю Металлист. Давай, Металлист. Эдмар, где ты, мой друг?" — сказал Жажа.

Напомним, Жажа выступал за Металлист с 2008 года, когда он перебрался из Хетафе. В 2010 году он перешел в турецкий Трабзонспор, а затем снова вернулся в 2015 году. На его счету 99 матчей за харьковчан, в которых он забил 43 мяча.

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