Украина: Первая лига

Главный тренер харьковчан дал комментарий после матча.

Ворскла принимала Днепр-1 в рамках поединка первого тура чемпионата Украины и сыграла вничью со счетом 2:2.

Главный тренер харьковчан Александр Кучер дал комментарий после матча.

"Хорошая игра с нашей стороны, заслуженная победа. Тяжелая, нервная получилась, но все-таки добыли положительный результат, и это главное.

Двойная замена в перерыве? Необходимо было освежить игру, добавить агрессии в атаке. На это была нацеленность.

Мы встречались с Альянсом на сборах, с ними было приятно играть. Наверно, самая играющая команда в Первой лиге. Не ожидали даже, что сегодня соперник будет играть так грубо. Столько мелких фолов, закрытая игра. Хотя до этого они показывали открытый футбол, было приятно играть, получали удовольствие. Сегодня много фолов таких...

Судья поставил 11-метровый и в наши ворота, и в их. Пенальти были. Подлепенец выходил один в один, его сбили — красная карточка. Думаю, все заслуженно было сегодня", — приводит слова Кучера официальный сайт Металлиста.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворсклы против Днепра-1.