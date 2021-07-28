Украина: Первая лига

Клуб находится на гране исчезновения.

После матча против харьковского Металлиста, в котором Альянс уступил со счетом 0:2, президент клуба Сергей Демченко заявил о возможном исчезновении команды.

Дело в том, что двое футболистов в данном матче получили красные карточки от арбитра Александр Омельченко. Также рефери назначил в ворота команды из Липовой Долины 11-метровый.

ПФЛ информацию о возможном исчезновении Альянса подтвердил на своем Instagram-аккаунте.

"Важная новость! Руководство Альянса действительно рассматривает вариант снятия команды с текущего розыгрыша Первой лиги после матча первого тура против Металлиста (0: 2). Футболисты команды уже размышляют над поиском новых клубов".

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