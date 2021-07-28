Клуб находится на гране исчезновения.
ФК Альянс
28 июля 2021, 10:50
После матча против харьковского Металлиста, в котором Альянс уступил со счетом 0:2, президент клуба Сергей Демченко заявил о возможном исчезновении команды.
Дело в том, что двое футболистов в данном матче получили красные карточки от арбитра Александр Омельченко. Также рефери назначил в ворота команды из Липовой Долины 11-метровый.
ПФЛ информацию о возможном исчезновении Альянса подтвердил на своем Instagram-аккаунте.
"Важная новость! Руководство Альянса действительно рассматривает вариант снятия команды с текущего розыгрыша Первой лиги после матча первого тура против Металлиста (0: 2). Футболисты команды уже размышляют над поиском новых клубов".
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