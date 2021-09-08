Украина: Первая лига

Комитет арбитров УАФ вынес вердикт по поводу спорных моментов матча Первой лиги.

В матче Первой лиги Металлист — Оболонь назначение пенальти в ворота гостей уже на первой минуте вызвало бурю протестов со стороны киевлян, однако КДК УАФ не усмотрел нарушений со стороны бригады арбитров.

1 мин. Игровая ситуация с назначением 11-метрового удара в ворота ФК Оболонь (Киев) связана с неправомерным ведением единоборства защитника №15 Оболони и нападающим №9 Металлиста в пределах штрафной площадки Оболони.

Нападающий №9 Металлиста, контролируя мяч на высокой скорости, ворвался в штрафную площадку Оболони. Защитник №15 Оболони, проигрывая в скорости, сзади, не пытаясь сыграть в мяч, зацепившись ногами, допустил неправомерный физический контакт, что привело к потери контроля над мячом и падения игрока Металлиста.

Арбитр, руководствуясь п.1 правила 12 «Штрафной удар» определил действия защитника как небрежные и нарушающие это правило. Поскольку нарушение произошло в штрафной площадке, 11-метровый был назначен правильно.