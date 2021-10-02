Украина: Первая лига

Состоялся очередной поединок 11 тура Первой лиги Украины.

Харьковский Металлист в поединке одиннадцатого тура Первой лиги Украины на своем поле одержал минимальную победу над тернопольской Нивой со счетом 2:1.

Победу команде Александра Кучера принесли забитые мячи в исполнении Пидлепенца и Пейшото, которые отметились голами в первом тайме, но до этого харьковчане пропустили первыми после результативного удара Кисленко.

После 11 игр у Металлиста 31 очко и первое место в турнирной таблице Первой лиги, а у Нивы 15 баллов и шестая строчка.

Металлист — Нива Тернополь 2:1

Голы: Пидлепенец, 29, Пейшото, 44 — Кисленко, 18.

Металлист: Рыбка, Романюк, Горбунов, Мизюк, Федорив, Балули (Риаскос, 73), Сарапий (Поступаленко, 68), Танковский (Демченко, 57), Фомин (Харри, 46), Пидлепенец, Пейшото (Порох, 87).

Нива: Механив, Хруставка, Зинь, Вовченко, Дворовенко, Мороз, Семенина, Процив, Гатала, Кисленко, Бычек.

Предупреждения: Мороз, Зинь, Гатала.