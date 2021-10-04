Украина: Первая лига

Кипер рассказал об очередной победе в чемпионате.

Вратарь харьковского Металлиста Александр Рыбка прокомментировал победу над тернопольской Нивой со счетом 2:1.

"Чуть расслабились. Вышли, можно сказать, самоуверенными, получили гол, но затем все-таки вернулись в игру. Второй тайм был очень тяжелым. Соперник вышел с запредельной мотивацией. Почему пропустили? Была цепь ошибок, поэтому и пропустили. Хорошо, что еще до перерыва забили два мяча.

Против Нивы лично для меня был очень напряженный матч. Наверное, как и для всей команды. Мы слишком много позволили сопернику. Думаю, тренерский штаб укажет нам на ошибки, и будем двигаться дальше. Хорошо, что выиграли, довели игру до логического завершения.

Какое настроение у команды? Естественно, победа, сразу после матча эмоции чуть переполняли. Нужно остыть, успокоиться, а дальше тренеры укажут нам на ошибки", — сказал Рыбка.

В следующем туре Металлист сыграет против Горняка-Спорт. Поединок состоится в четверг, 7 октября, и начнется в 13:15 по киевскому времени.