Украина: Первая лига

Хавбек харьковского клуба поделился своими мыслями после игры с Горняком-Спорт.

Полузащитник харьковского Металлиста Вячеслав Танковский прокомментировал ничейный результат в поединке двенадцатого тура Первой лиги Украины против Горняка-Спорт (1:1).

"Я думаю в сегодняшней игре нам не хватило реализации. Моментов у нас хватало. Поле очень сухое, сильно дробило, есть и такой факт. Плюс, возможно, вышли расслабленными, пропустили контратаку после своего углового, а потом уже надо было бежать отыгрываться.

Качество поля? Поле сухое и твердое, но это Первая лига, и тут, думаю, на выезде много таких будет. Нам не стоит сетовать на поле, надо выходить и обыгрывать всех.

Оборонная игра соперника? Конечно против таких команд играть тяжело. Тем более, когда играешь на выезде. Мяч ходит не очень быстро, защитники закрывались, а мы допускали достаточно много ошибок, пропуская контратаки.

Слова главного тренера в раздевалке? Сразу после матча он ничего не говорил. Сказал только, приедем в Харьков и там будем разбирать игру — что, как, какие были ошибки", — приводит слова Танковского пресс-служба харьковчан.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Горняк-Спорт — Металлист.