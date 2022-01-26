Украина: Первая лига

Радомяк быстро забил и смог уйти от поражения.

Очередным соперником Металлиста на сборах в Турции стал один из лидеров чемпионата Польши — сообщила пресс-служба харьковчан.

Радомяк делит 3-4 места в турнирной таблице Экстраклясы и лишь на 2 очка отстает от второй позиции.

Уже на первой минуте харьковчане были наказаны за огрехи в обороне — 0:1.

Несмотря на то, что еще на 22-й минуте Металлист усилиями Пороха сравнял счет, а после перерыва владел полным игровым преимуществом, вырвать победу украинской команде не удалось.

Стоит отметить новичка Металлиста Хуана Касареса, который продемонстрировал хорошую технику, отличное видение поле и неплохой удар. Эквадорец вышел на замену на 67-й минуте.

Металлист — Радомяк 1:1

Голы: Порох, 22 — Мауридес, 1.

Металлист: Каневцев (Рыбка, 46) — Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов (Романюк, 74) — Сарапий, Демченко, Подлепенец (Касарес, 67), Харрис (Пейшото, 52), Мурза (Рязанцев, 80) — Риаскос.