Украина: Первая лига

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского матча с участием харьковчан.

В среду, 16 февраля, Металлист проведет второй контрольный матч против боснийской Ступчаницы.

Изначально планировалась встреча с Атырау, но команда из Казахстана отказалась от спарринга из-за большого количества травмированных футболистов.

Матч запланирован на 15:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

В первом спарринге среды Металлист обыграл Шукуру.