Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского матча с участием харьковчан.
Фото ФК Металлист
16 февраля 2022, 13:42
В среду, 16 февраля, Металлист проведет второй контрольный матч против боснийской Ступчаницы.
Изначально планировалась встреча с Атырау, но команда из Казахстана отказалась от спарринга из-за большого количества травмированных футболистов.
Матч запланирован на 15:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.
В первом спарринге среды Металлист обыграл Шукуру.