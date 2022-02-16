Украина: Первая лига

В первом спарринге среды харьковчане оказались сильнее соперника из Грузии.

В среду, 16 февраля, Металлист начал программу подготовки со спарринга с грузинской Шукурой.

Несмотря на быстро пропущенный мяч, харьковчане ответили тремя точными ударами и одержали волевую победу.

В 15:00 Металлист проведет спарринг с боснийской Ступчаницей, которая заменит Атырау из Казахстана.

Металлист — Шукура 3:1

Голы: Харрис, 49, с пенальти, Демченко, 53, Чидомере, 87 — Муселиани, 17.

Металлист (стартовый состав): Рыбак — Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Танковский, Демченко, Риаскос, Харрис, Давид.

На замены выходили: Рыбка, Траоре, Чидомере, Дигтярь, Шамич, Рязанцев, Фомин.