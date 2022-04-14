Украина: Первая лига

Український тренер висловився про російську пропаганду.

Головний тренер Кривбасу Олександр Бабіч прокоментував події у Маріуполі та Донецьку.

"Я бачив, як розвивається Маріуполь. Як облаштовуються парки, сквери, відкриваються чудові кафе, де люди сиділи сім'ями, а ми неодноразово збиралися командою. І зараз ми бачимо, що місто повністю знищене, повністю знищено футбольну базу, футбольні поля.

"Про те марення, яке несуть рашисти з приводу восьми років, коли бомбили Донецьк, можу сказати, що коли були паузи в чемпіонаті, наші хлопці за можливості їздили до Донецька до своїх друзів, батьків. І добре, мирно відпочивали, ходили до кафе, гуляли парками. Ніхто не казав, що Донбас вісім років бомбять. Це маячня одного маразматика, який просто зомбує людей", - наводить слова Бабіча ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, зараз Бабич очолює Кривбас, а до цього він працював наставником Маріуполя з 2017 по 2020 рік.