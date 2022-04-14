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Наставник збірної України розповів про підготовку до плей-офф ЧС-2022.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував майбутні плани національної команди, яка незабаром розпочне підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

"Ми плануємо зібратися 28 квітня. А як воно буде – не будемо загадувати. Я планую зібратися 28 квітня без легіонерів. Можливо, президент УЄФА нам у цьому допоможе. Александер Чеферін цим займається, хоче нам допомогти. Андрій Павелко теж робить все, що від нього залежить.

Ми плануємо 28 квітня виїхати в Європу. Я вже добре знаю хлопців з Динамо та Шахтаря і бачу, що їм дуже важко. Добре, що вони зібралися раніше та будуть починати підготовку не з порожнього місця", - наводить слова Петракова ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіграти товариські матчі з Францією та Північною Македонією.