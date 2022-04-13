ЧМ-2022. Отбор

Однак, для цього екс-тренер висуває окрему вимогу.

На цьому тижні ФІФА має остаточно ухвалити дату проведення поєдинку півфіналу плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 між Шотландією та Україною, який початково було перенесено через черговий виток агресії проти нашої держави.

Однак, у британської преси є побоювання, що гра зрештою не відбудеться, через що деякі експерти, до яких належить культовий Кенні Далгліш, вжи почали розглядати можливі варіанти компенсації для України можливого пропуску мундіаля в Катарі.

"Ми повинні максимально поважати українських гравців та їхню футбольну асоціацію.

Немає їхньої провини в тому, що вони опинилися в такій ситуації, якій зараз перебувають. Українцям зараз не до футболу, проте в гравців цієї країни є родини, які також постраждали.

Вважаю, що ми не маємо права тиснути на них будь-яким чином. Можливо, навіть, маємо трохи їм допомогти. Наприклад, можемо сказати, що вони не матимуть потреби кваліфікуватися до наступного чемпіонату світу.

Це був би спосіб виявити нашу увагу та одночасно рухатися вперед у поточному розіграші. Гадаю, що це було б слушне рішення", — заявив шотландський екс-футболіст.

Нагадаємо, що переможець пари Шотландія — Україна має зіграти за право поїхати наступною зимою до Катару проти Вельса.