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Гравці Динамо Київ приїдуть у розташування "жовто-синіх" 5 травня.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко більш детально розповів про свою бесіду з президентом київського Динамо Ігорем Суркісом з приводу того, коли саме футболісти столичної команди мають з'явитися у розташування національної збірної України.

"Зараз дуже важкі часи для українського футболу. І дуже важливо, що ми швидко знайшли всі добрі слова підтримки, не було ні секунди сумнівів в нашій розмові.

Вона була дуже конструктивна, і стосовно всіх питань щодо збірної Ігор Суркіс сказав, що ми все надамо й усі гравці будуть в розташуванні команди, коли буде потрібно.

Я впевнений, що саме ці часи війни створять нові можливості для об'єднання всіх, хто має можливості та бажання розвивати футбол після нашої перемоги над фашизмом, що прийшов у наш дім", — заявив Павелко в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, раніше Олександр Петраков повідомив про розмову з головним тренером Динамо Мірчею Луческу, внаслідок якої вони домовилися перенести приїзд гравців столичного клубу до збірної України на 5 травня.

Список гравців, викликаних до збірної з українських клубів

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш (усі — Динамо Київ), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1).

Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо Київ).