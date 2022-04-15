Украина

Україна готуватиметься до матчів відбору ЧС-2022 у Словенії.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував майбутню підготовку збірної України до відбіркових матчів плей-офф ЧС-2022.

"Наразі є пропозиція від УЄФА, ми дуже вдячні за нього нашим колегам та особисто президентові Олександру Чеферіну, який запропонував зробити табір у його рідному місті Любляні, у Словенії. Я дуже поважаю моїх колег із Федерації футболу Словенії, які надають найкращі умови для підготовки нашої збірної.

Також разом із спеціалістами з УЄФА ми працюємо над проведенням цілої низки благодійних матчів нашої збірної, які проходитимуть під патронатом УЄФА. Зараз ми працюємо над організацією цих матчів, враховуючи побажання нашого головного тренера та тренерського штабу", - наводить слова Павелко ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що ФІФА затвердила дату матчу плей-офф ЧС-2022 Шотландія — Україна.