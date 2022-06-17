Украина: Первая лига

26-річний футболіст захищає Україну на Харківщині.

Півзахисник Краматорська Павло Похитайло зараз захищає Україну у складі спецпідрозділу Азова Kraken. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Спочатку 26-річний футболіст займався волонтерською діяльністю, а потім вирішив вирушити на фронт. Наразі Павло захищає нашу країну на Харківщині.

Похитайло станні два сезони провів у Краматорську, а до цього він захищав кольори Нікополя. На його рахунку 16 матчів у Першій лізі, в яких він забив два м'ячі та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що легенди футболу та українські зірки зіграли благодійний матч на підтримку ЗСУ.