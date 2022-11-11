Україна

Форвард дніпрян поділився своїми думками після матчу з Колосом.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик прокоментував перемогу своєї команди у матчі 12 туру УПЛ проти Колоса (3:1), у якому він оформив хет-трик.

"Це дуже важлива перемога для нас. Нам було десь тяжко, не було ключових гравців, але головне, що ми сьогодні перемогли, тому усі щасливі. Вдалося забити три голи, але головне, що команда перемогла. Це були важливі три очки і для мене, і для нашої команди.

І мої рідні щасливі, і я щасливий. Не так часто доводиться грати на очах батьків. Підтримку я відчував, а коли забивав, то дивився на те, як вони радіють – це дуже приємно! Ми не бачилися десять місяців. Списувалися, як і всі – у вайбері, телеграмі. Спілкувалися лише по відеов’язку.

Попереду заключний відрізок у чемпіонаті? Налаштовуємося на кожен матч, як на фінал. Зараз для нас головне – це відновитися. Ми вже працюємо у такому графіку тривалий час, тому, я думаю, що проблем не буде", - наводить слова Довбика прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Довбика було визнано найкращим гравцем 12 туру УПЛ.