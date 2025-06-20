Україна: Перша ліга

Наступного сезону Ворскла зіграє у Першій лізі України.

За кілька днів полтавська Ворскла розпочне підготовку до старту нового сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Футболісти полтавської команди зберуться на клубній базі у понеділок, 23 червня.

До цього моменту керівництво клубу сподівається знайти та представити команді нового головного тренера, який має замінити Юрія Максимова.

"Програму підготовки для старту сезону-2025/26 повинен представити новий тренерський штаб. Над вирішенням саме цього вкрай важливого питання нині працює керівна ланка клубу. Серед ряду кандидатів на тренерське крісло, з якими наразі ведуться активні перемовини, колегіально оберуть фахівця, чиї ідеї, професійний досвід та прагення максимально відповідатимуть філософії нашого клубу", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Ворскла посіла 13 місце в УПЛ і потім поступилася Кудрівці у битві плей-оф за місце в еліті. Таким чином, новий сезон Ворскла розпочне у Першій лізі.

Раніше було затверджено склад учасників Першої ліги сезону-2025/26.