Україна: Перша ліга

Українець продовжить кар'єру у Румунії.

Український воротар Павло Ісенко прокоментував свій відхід з полтавської Ворскли.

"Рідний ФК Ворскла та рідна Полтава! Я прийшов сюди ще дитиною, але з кожним роком розвивався і ставав сильнішим — як гравець і як людина.

Хочу подякувати тобі за все, а також усім, хто тут працював і допомагав рости та ставати краще: тренерам, які вчили, підказували, переживали. Кожен із вас зробив свій внесок у моє становлення не лише як футболіста, а й як особистості. Дякуємо персоналу та всім працівникам!

Дякую вам, вболівальники! Як би там не було, ви завжди підтримували нас – і після перемог, і після поразок разом раділи тріумфам, разом проходили через важкі моменти. Також хочу подякувати близьким та рідним людям, які завжди були поруч і допомагали не лише підтримкою, а й у всьому іншому.

Окреме спасибі нашому найкращому колективу – де завжди було комфортно та затишно, як вдома. Де кожен підтримував і допомагав, де б це не було – у житті чи полі. То був незабутній шлях, і я дуже радий, що пройшов його саме з вами! Ворскла – у серці назавжди!", — написав Ісенко у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що Ісенко продовжить кар'єру в Румунії.