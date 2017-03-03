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Cкончался легендарный форвард Реала и сборной Франции Раймон Копа.

В возрасте 85 лет ушел из жизни один из самых известных игроков в истории французского футбола — Раймон Копа.

Выходец из семьи польских эмигрантов Раймон Копашевский (его фамилия была сокращена на французский манер в школьные годы), большую часть своей игровой карьеры провел в Реймсе, чьи цвета он защищал с небольшим перерывом в течение 16-ти лет и с которым 4 раза становился чемпионом Франции.

С 1956 по 1959 годы Копа выступал в мадридском Реале, в составе которого трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов и дважды - чемпионат Испании. В 1958 году французский форвард стал обладателем Золотого мяча.

В составе сборной Франции Копа провел 45 матчей (18 голов) и был одной из ярчайших звезд чемпионата мира 1958 года наряду с Пеле и Жюстом Фонтеном. В 1970 году Раймон Копа стал первым футболистом в истории, удостоенным звания кавалера ордена Почетного легиона.