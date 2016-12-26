Англия

Наставник Челси Антонио Конте доволен форвардом команды Мичи Батшуайи, однако признает, что бельгийцу очень сложно будет стать игроком стартового состава.

Батшуайи перешел в Челси за 33 млн фунтов летом из Марселя. До сих пор бельгиец ни разу не выходил в стартовом составе на матч АПЛ. Тем временем, основной нападающий лондонцев, Диего Коста, забил 13 голов в 17 матчах АПЛ.

Однако Диего будет вынужден пропустить из-за дисквалификации матч 18-го тура против Борнмута и Батшуайи имеет шанс появиться в основе.

"У Батшуайи фантастическое отношение к делу. Он желает прогрессировать – в техническом аспекте, в физическом. Мы много работаем над тактикой", — рассказал Конте.

"Конечно, Батшуайи желает играть. Но сложно пробиться в основу, если твой конкурент – Диего Коста. Диего показывает великолепный футбол и забивает много голов".

"Однако Мичи нужно продолжать работать, становиться лучше. Я уверен, его время придет. Мичи не похож на Диего, это разные игроки. Он многому может научиться у Косты".

"Важно не давить на Батшуайи. Он должен продолжать работать. Если он в Челси, то значит этого заслуживает".