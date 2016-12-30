Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо признался, что перед ним стоит цель набрать 3 очка, а о чемпионских перспективах он не задумывается.

Завтра Манчестер Юнайтед сыграет против Миддлсбро. Речников возглавляет Айтор Каранка, который работал помощником Моуриньо в Реале.

"Каранка – мой друг, настоящий друг. Я всегда желаю ему победы, а он желает, чтобы выигрывал я. Завтра мы впервые сыграем друг против друга и я хочу победить. Это футбол. Иногда брат идет на брата, отец – против сына (если отец – тренер, сын – игрок) – так что бывают ситуации и посложнее", — заявил Моуриньо.

"Завтра нас ожидает 90 минут, когда каждый будет желать одержать победу".

После 18 туров МЮ уступает лидирующему Челси 13 очков.

"Меня не волнует чемпионская гонка, я думаю только о победе в завтрашнем матче. Это наша цель, мы не забегаем наперед и меня не волнуют другие команды".

Стоит отметить, что перед началом сезона Особенный декларировал цель завоевать чемпионство.