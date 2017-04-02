Англия

Форвард дортмундской Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал свое празднование гола в ворота Шальке.

Боруссия Д сыграла вничью в рурском дерби с Шальке (1:1). Обамеянг забил единственный гол Шмелей в этом матче и отпраздновал взятие ворот в маске Человека-паука от Nike. После матча главный тренер дортмундцев Томас Тухель заявил, что празднование было высокомерным.

"Я высокомерен? Да ладно, это мой образ жизни. Это мой мир. Я как ребенок, который любит играть в футбол. Сегодняшним результатом я разочарован, но надо продолжать двигаться дальше", — написал Обамеянг в своем Instagram.

В текущем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл за Боруссию 34 матчей и забил 31 гола во всех турнирах.