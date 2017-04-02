Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаини поделился впечатлениями от матча с ВБА (0:0).

"Это разочаровывает, мы все разочарованы. Мы потеряли много очков в похожих играх, но это футбол и мы должны продолжать сражаться. Мы должны исправить ситуацию", — считает Феллаини.

"Когда ты играешь на выезде, то любая команда старается атаковать. Но на Олд Траффорд это непросто сделать. Они приезжают взять одно очко или победить благодаря контратаке, но мы должны найти решение, чтобы побеждать в таких матчах", — отметил бельгийский полузащитник.

"У нас есть еще 10 матчей и возможность набрать 30 очков, поэтому мы не должны останавливаться. Нас ждет серия больших матчей и мы должны быть готовы. У нас есть шанс взять шесть очков на следующей неделе и я надеюсь, мы возьмем их".

"Матч с Эвертоном будет сложным. У них сильная команда, но каждая игра будет сложной и мы должны сражаться до конца", — настроен игрок МЮ.

Стоит отметить, что следующий матч чемпионата МЮ проведет против Сандерленда, который замыкает турнирную таблицу.