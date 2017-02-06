Германия

Football.ua подводит итоги 19-го тура немецкой Бундеслиги.

Неожиданная победа Гамбурга

Хоть матч Гамбург – Байер и проходил на Фолькпаркштадионе, фаворитом в этом поединке считался именно леверкузенский клуб. Гамбург в предыдущем туре безнадежно «слил» Ингольштадту и, казалось, что Фармацевты также могут раздавить Динозавров. Однако, отсутствие Хакана Чалханоглу очень сильно сказалось на игре Байера. Без турецкого плеймейкера весь конструктив команды пошел коту под хвост. А если быть точным его, конструктива этого, по сути, и не было.

На самом деле, матч выдался чрезвычайно скучным. О таких играх говорят: «Игра была равна, играли два гов*а». Пусть не обижаются болельщики команд, но так оно и было. Второй тайм еще куда не шло, но то, что происходило в первой половине встречи – даже и обсуждать не хочется. Команды не в футбол играли, а просто ходили пешком по полю, не думаю о том, что в этой игре нужно забивать мячик в ворота.

По такой «тягомотине» лучшими оказались подопечные Маркуса Гисдоля. Во второй 45-минутке у них было действительно больше желания добыть победу. В итоге, очень символично, что три очка Красноштанникам принес новичок команды Кирьякос Пападопулос, права на которого принадлежат Байеру. Что касается команды Рогера Шмидта, опять же, отсутствие одного ключевого игрока показало, насколько сейчас никчемный Байер. С такой игрой леверкузенцам не то, что в еврокубки, тут бы в середине таблицы закончить сезон. Если наставник Аптекарей не займется срочным реанимированием своей команды, вполне логично, что по итогам сезона он останется без работы.

Шальке отбирает очки у Баварии

Слабо верилось в то, что Шальке сможет на равных сыграть с Баварией на Альянц-Арене. Однако, это произошло – Кобальтовые отобрали очки у чемпиона Германии в его же логове.

Достаточно быстрый гол Баварии проведенный Робертом Левандовски уже на 9-й минуте встречи располагал к результативному поединку и победе хозяев поля. Но, в итоге события развились совершенно иным образом. Шальке смог быстро оклематься от нокдауна и продемонстрировав бойцовские качества, обеспечил себе более чем комфортный результат. Итоговый счет 1:1. За гельзенкирхенцев забил Налдо. Отмечаем Даниэля Калиджури, который отдав голевую передачу, оформил первое результативное действие в новой команде.

Таким образом, команда Карло Анчелотти не сумела полноценно воспользоваться осечкой главного преследователя РБ Лейпциг, который свой матч проиграл.

Также, этот поединок ознаменовался большим событием – свой 500-й матч в футболке Баварии провел живая легенда Рекордмайстера и всего немецкого футбола Филипп Лам. Браво капитан! 500 – это нечто!

Грозные Жеребцы и Крестьяне

Поединок Боруссии Менхенгладбах и Фрайбурга обещал стать очень напряженным и непредсказуемым. Первая половина встречи таковой, в принципе, и получилась. Но, во втором тайме команда Кристиана Штрайха полностью провалилась. Три мяча Жеребят в последние 20 минут матча стали для брайсгауцев огромной неожиданностью. Они оказались не готовы к такому повороту событий и не сумели предложить своему сопернику ничего достойного в ответ. Как итог, 3:0 – более чем уверенная победа подопечных Дитера Хеккинга. Отмечаем очередной гол Ларса Штиндля, который вновь проявил лидерские качества и повел за собой команду в нужный момент.

Матч Хоффенхайма и Майнца стал еще более результативным. При этом, забивала также лишь одна команда. Деревенские провели один гол в первом тайме, а во второй 45-минутке, уже под занавес встречи, провели еще три мяча. Майнц выглядел очень слабо, а Хоффе наоборот – обозленный первым поражением в сезоне, случившемся в прошлом туре, выдал шикарный матч. В итоге, более чем заслуженная победа команды Юлиана Нагельсманна со счетом 4:0. В отсутствие Сандро Вагнера роль бомбардира взял на себя Адам Салаи, который появился лишь со скамейки запасных – на счету венгра дубль. Еще по голу провели Марк Ут и Марко Терраццино.

Шмели бьют Быков в центральном матче тура

Центральный матч 19-го тура проходил в Дортмунде, где Боруссия принимала РБ Лейпциг. Команда Ральфа Хасенхюттля приехала в гости к Шмелям практически без половины стартового состава. Забитцер, Демме, Вернер и Форсберг – являются настоящим костяком команды. В их отсутствие одинокий Наби Кейта не смог решить задачу в одиночку.

Боруссия выглядела на голову сильнее своего соперника и итоговый счет вполне мог быть и 3:0 и 4:0. Однако, Лейпциг сумел сохранить лицо, проиграв лишь 0:1. Единственный гол в матче провел Пьер-Эмерик Обамеянг.

Таким образом, Боруссия отомстила РБ за поражение в первом круге. Напомним, тогда в Лейпциге счет также был 1:0, но как раз в пользу новичка Бундеслиги. При этом, еще раз отметим, что будь у Быков полноценный состав в этом подинке, результат вполне мог бы получиться совершенно иным. А так, дормундцы сумели немного приблизиться и к Лейпцигу и к Баварии.

Драма уик-энда

Перед стартом этого тура, мало кто мог подумать, что матч Аугсбурга и Вердера станет настоящим его украшением. Но, так случилось, что Фуггеры и Музыканты выдали прекрасный поединок, ставший самым интересным и вполне заслуживающим звания «драма уик-энда».

Вердер дважды вел в счете, однако не сумел увезти с ВВК Арены даже одного очка. Причиной досадного поражения команды Александра Нури стала нехватка концентрации в концовке встречи. На 79-й минуте Аугсбург сделал счет 2:2, а на 94-й забил свой третий мяч, добыв невероятно красивую победу. Героем баварцев стал нападающий Рауль Бобадилья. Хотя, абсолютно каждого игрока Фуггеров, участвовавшего в этом матче, вполне можно называть героем – такие победы просто обязывают к этому.

По большому счету, игра была ничейной. У Вердера даже было некоторое преимущество, и, быть может, они не заслуживали на поражение, но таков футбол. Именно за такие матчи его и любят миллионы людей на планете.

Также отмечаем, что второй гол Вердера проведенный Максом Крузе стал для бременского клуба 3000-м в Бундеслиге. Музыканты стали лишь второй командой в элите немецкого футбола, имеющей такой показатель – первой была Бавария Мюнхен.

А еще, Вердер забивает в 18 играх Бундеслиги подряд – это самая длинная забивная серия в рамках чемпионата Германии для бременского клуба. В последний раз Музыканты не забивали еще в 1-м туре, когда проиграли Баварии 0:6.

Турнирная таблица:

Бомбардиры:

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