Известный в прошлом итальянский футболист Энцо Мареска сегодня официально объявил об уходе из футбола.
ЭНЦО МАРЕСКА, GETTY IMAGES
10 февраля 2017, 15:07
За свою продолжительную карьеру Энцо Мареска успел поиграть за такие коллективы, как Ювентус, Севилья, Палермо, Малага, Олимпиакос, Фиорентина, Сампдория, а также Пьяченца.
Последним клубом хавбека стала Верона, в составе которой он провел восемь поединков в Серии Б. В зимнее трансферное окно Мареска покинул веронцев на правах свободного агента.
Сегодня стало известно, что Энцо решил прекратить выступления в большом футболе, о чем он сам сообщил по средствам собственного профиля в Инстаграм.
"Мне сейчас 37 лет. После 20-ти лет в футболе, я наконец-то решил остановится", — поведал Мареска.
"Я все это время жил с огромной страстью, страстью, которая позволила мне поиграть в четырех разных странах, страсть, которая дала мне возможность узнать о различных культурах".
"Я горжусь всеми командами, цвета которых я защищал на протяжении всей своей карьеры. Мой первый опыт в Вест Бромвиче в 1998 году, дальнейший переход в Ювентус, Болонью, Пьяченцу, Фиорентину, Севилью, Олимпиакос, Малагу, Сампдорию, Палермо, и наконец Верону".
"Огромное спасибо всем этим командам, которые дали мне возможность расти, как футболисту и как человеку".
"Спасибо всем товарищам по команде, которые сопровождали меня в этой красивой истории. Я спокоен и я счастлив", — подытожил Энцо Мареска.
Вместе с Ювентусом Мареска стал чемпионом Италии в 2002 году, а годом позже, в составе Старой Синьоры стал триумфатором Суперкубка Италии. С Севильей Мареска выиграл два титула Лиги Европы — в 2006 и 2007 годах, а также выигрывал с Нервионцами Суперкубок УЕФА (2006), Кубок и Суперкубок Испании (2007).