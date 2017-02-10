Италия

Известный в прошлом итальянский футболист Энцо Мареска сегодня официально объявил об уходе из футбола.

За свою продолжительную карьеру Энцо Мареска успел поиграть за такие коллективы, как Ювентус, Севилья, Палермо, Малага, Олимпиакос, Фиорентина, Сампдория, а также Пьяченца.

Последним клубом хавбека стала Верона, в составе которой он провел восемь поединков в Серии Б. В зимнее трансферное окно Мареска покинул веронцев на правах свободного агента.

Сегодня стало известно, что Энцо решил прекратить выступления в большом футболе, о чем он сам сообщил по средствам собственного профиля в Инстаграм.

"Мне сейчас 37 лет. После 20-ти лет в футболе, я наконец-то решил остановится", — поведал Мареска.

"Я все это время жил с огромной страстью, страстью, которая позволила мне поиграть в четырех разных странах, страсть, которая дала мне возможность узнать о различных культурах".

"Я горжусь всеми командами, цвета которых я защищал на протяжении всей своей карьеры. Мой первый опыт в Вест Бромвиче в 1998 году, дальнейший переход в Ювентус, Болонью, Пьяченцу, Фиорентину, Севилью, Олимпиакос, Малагу, Сампдорию, Палермо, и наконец Верону".

"Огромное спасибо всем этим командам, которые дали мне возможность расти, как футболисту и как человеку".

"Спасибо всем товарищам по команде, которые сопровождали меня в этой красивой истории. Я спокоен и я счастлив", — подытожил Энцо Мареска.

Вместе с Ювентусом Мареска стал чемпионом Италии в 2002 году, а годом позже, в составе Старой Синьоры стал триумфатором Суперкубка Италии. С Севильей Мареска выиграл два титула Лиги Европы — в 2006 и 2007 годах, а также выигрывал с Нервионцами Суперкубок УЕФА (2006), Кубок и Суперкубок Испании (2007).