Украина

Юный полузащитник одесского Черноморца Николай Мусолитин рассказал о конкуренции в команде.

Стоит отметить, что 18-летний хавбек юношеской сборной Украины является воспитанником Моряков, за первую команду которых дебютировал в текущем сезоне.

Мусолитин отыграл за команду Александра Бабича во всех турнирах 5 матчей, проведя на поле 68 минут.

"Для молодых футболистов есть возможность показать себя, попасть в основной состав, выходить на замену, добиваться своего, чтобы играть. Конкуренция тоже хорошая", — заявил Николай в интервью каналу Футбол 1.

"Да, некоторые футболисты ушли, но пришли новые, и они тоже хорошие. Надо работать. У нас нельзя лениться, нельзя отдыхать. У нас такая конкуренция, что не позволяет этого".