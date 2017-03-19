Украина

Защитник Стали Алексей Довгий поделился своими эмоциями после победы своей команды в матче с Александрией.

В матче 22-го тура чемпиона Украины Сталь дома, проигрывая по ходу матча, разгромила Александрию (4:1). Для защитника каменчан Довгого это был первый официальный матч с августа.

"Какие эмоции испытываю? После победы они всегда положительные. Мы не смотрим на соперника, а делаем свою работу. У нас задача побеждать в каждой игре, и мы стараемся ее выполнять. И я безумно рад вернуться на поле и сыграть в официальном матче, поскольку с августа для меня это первая официальная игра. Поэтому эмоции меня переполняют. Очень рад, что такой вот мой дебют получился, и команда выиграла, показав хороший результат. Да, потом будем еще разбирать моменты, что получалось, а что нет, но, как говорят, счет останется", — цитирует слова футболиста официальный сайт Стали.

"Для нас каждый соперник принципиальный. Мы сейчас очень сожалеем о том, что не попали в первую шестерку, но при этом в данный момент играем с командами, которые будут бороться за еврокубки, поэтому хорошо проверить себя на фоне таких команд. На каком мы месте команда не шла, мы выходим на поле и делаем свое дело. Нас тренер только на это настраивает".

"У нас сейчас новые тактические семы, и мы и отрабатываем и доводим их до автоматизма. Конечно, есть стимул бороться за седьмое место. Ну а что нам бросить играть? Нет, конечно, мы будем стараться показывать хороший футбол и добиваться результата. И следующий чемпионат всё расставит на свои места, всё тогда будем совсем по-другому".

"В команде все работают друг за друга. У нас есть цель. Мы выходим на поле и наша цель – это побеждать. У нас хороший коллектив, хорошие исполнители, и мы добиваемся поэтому результата. Мы к этому идем все вместе".

"Думаю, что болельщикам понравилось. Тем более, что мы проигрывали по ходу матча, и нам удалось перевернуть такую непростую игру. Конечно, они благодарны нам за победу, они поддерживают нас, а мы им благодарны за поддержку. Хотелось бы, чтобы болельщиков приходило больше, но надеюсь, что своей игрой мы вернем людей на трибуны".

Следующий матч в чемпионате Украины Сталь проведет против Карпат.