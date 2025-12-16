ФІФА визнала найкращим голом року удар аргентинця через себе з-за меж штрафного майданчика.
Сантьяго Монтьєль, Getty Images
16 грудня 2025, 17:12
Вінгер Індепендьєнте Сантьяго Монтьєль виграв премію Пушкаша.
ФІФА нагородила аргентинця за найкрасивіший гол минулого сезону. 11 травня 2025 року Монтьєль забив у ворота Індепендьєнте Рівадавія ударом через себе з-за меж штрафного майданчика.
Серед інших Монтьєль випередив:
-
Ламіна Ямаля (гол Барселони Еспаньйолу 15 травня 2025 року);
-
Деклана Райса (гол Реалу за Арсенал 8 квітня 2025 року);
-
Алессандро Дейола (гол Венеції за Кальярі 18 травня 2025 року);
-
Педро де ла Вега (гол Крус Асуль за Сіетл Саундерс 31 липня 2025 року);
-
Амр Нассер (гол Аль-Ахлі за Фарко 17 квітня 2025 року);
-
Алеррандро (гол Крузейро за Віторію 19 серпня 2024-го);
-
Карлос Оррантія (гол Керетаро за Атлас 16 квітня 2025 року);
-
Лукас Рібейро (гол Боруссії за Мамелоді Сандаунс 21 червня 2025 року);
-
Ризкі Рамадані (гол Арема за Персіджу 9 березня 2025 року);
-
Кевін Родрігес (гол Різеспору за Касимпашу 9 лютого 2025 року).