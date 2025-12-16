Вінгер Індепендьєнте Сантьяго Монтьєль виграв премію Пушкаша.

ФІФА нагородила аргентинця за найкрасивіший гол минулого сезону. 11 травня 2025 року Монтьєль забив у ворота Індепендьєнте Рівадавія ударом через себе з-за меж штрафного майданчика. 

Серед інших Монтьєль випередив:

  • Ламіна Ямаля (гол Барселони Еспаньйолу 15 травня 2025 року);

  • Деклана Райса (гол Реалу за Арсенал 8 квітня 2025 року);

  • Алессандро Дейола (гол Венеції за Кальярі 18 травня 2025 року);

  • Педро де ла Вега (гол Крус Асуль за Сіетл Саундерс 31 липня 2025 року);

  • Амр Нассер (гол Аль-Ахлі за Фарко 17 квітня 2025 року);

  • Алеррандро (гол Крузейро за Віторію 19 серпня 2024-го);

  • Карлос Оррантія (гол Керетаро за Атлас 16 квітня 2025 року);

  • Лукас Рібейро (гол Боруссії за Мамелоді Сандаунс 21 червня 2025 року);

  • Ризкі Рамадані (гол Арема за Персіджу 9 березня 2025 року);

  • Кевін Родрігес (гол Різеспору за Касимпашу 9 лютого 2025 року).