Буде відновлено зірковий дует чемпіонів світу-2022.

Контракт аргентинського нападника Пауло Дібали з італійською Ромою добігає кінця вже після поточного сезону, тоді як наразі гравець травмований і дуже невеликими є шанси на його повернення найближчими місяцями.

Таким чином перемовини про продовження угоди з 33-річним виконавцем вважаються малоймовірними, оскільки обтяжуючим фактором є також і його зарплата.

У Римі досвідчений виконавець отримує 8 млн євро + 2 млн євро бонусів за сезон.

Для "вовків" це шалений тягар в умовах і без того не найкращого фінансового балансу останніми роками, тож відхід Дібали влітку розглядається як гарна можливість покращити стан справ у клубі.

А тим часом поступово активізується аргентинський Бока Хуніорс, який готовий повернути чемпіона світу-2022 на батьківщину й возз’єднати його дует із півзахисником Леандро Паредесом.

У поточному сезоні на рахунку Дібали 22 матчі, три голи та чотири асисти.