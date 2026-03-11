Буде відновлено зірковий дует чемпіонів світу-2022.
Пауло Дібала, Getty Images
11 березня 2026, 14:56
Контракт аргентинського нападника Пауло Дібали з італійською Ромою добігає кінця вже після поточного сезону, тоді як наразі гравець травмований і дуже невеликими є шанси на його повернення найближчими місяцями.
Таким чином перемовини про продовження угоди з 33-річним виконавцем вважаються малоймовірними, оскільки обтяжуючим фактором є також і його зарплата.
У Римі досвідчений виконавець отримує 8 млн євро + 2 млн євро бонусів за сезон.
Для "вовків" це шалений тягар в умовах і без того не найкращого фінансового балансу останніми роками, тож відхід Дібали влітку розглядається як гарна можливість покращити стан справ у клубі.
А тим часом поступово активізується аргентинський Бока Хуніорс, який готовий повернути чемпіона світу-2022 на батьківщину й возз’єднати його дует із півзахисником Леандро Паредесом.
У поточному сезоні на рахунку Дібали 22 матчі, три голи та чотири асисти.