Аргентина

Атакувальний півзахисник Челсі Алехандро Гарначо наразі не входить до списку кандидатів у національну команду.

Атакувальний півзахисник Челсі Алехандро Гарначо наразі навіть не розглядається як кандидат до збірної Аргентини. Про це розповідає The Touchline з посиланням на відомого журналіста Гастона Едула.

Востаннє Гарначо приїжджав до розташування збірної Аргентини у листопаді 2024 року. За "альбіселесте" Алехандро провів вісім матчів, у яких записав на свій рахунок один результативний пас на партнера.

Алехандро Гарначо з кінця літа 2025 року виступає за Челсі. У 36 матчах за лондонців у сезоні-2025/26 аргентинець забив сім голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Енцо Фернандес відкрито критикує ситуацію в Челсі.