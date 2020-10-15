Аргентина

Капитан Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, что его сейчас волнует больше, чем забитые мячи.

Лионель Месси сейчас более сосредоточен на успехах команды, чем на личных, а проблемы здравоохранения его волнуют больше, чем футбол.

"Сегодня я гораздо меньше зациклен на том, чтобы поразить ворота соперника, – цитирует Месси Marca. – Сейчас я стараюсь максимально помочь команде, сделать все возможное для ее успеха".

"А в целом меня очень сильно беспокоит ситуация в мире. Неравенство — вот одна из самых главных проблем. Очень важно, чтобы все имели равный доступ к воде, пище, электричеству, особенно в условиях пандемии".

"Я восхищаюсь и горжусь теми моими соотечественниками, которые даже в наши сложные времена продолжают заботиться о тех, кто больше всего нуждается в помощи".

Ранее сообщалось, что Месси устроил ссору с игроками сборной Боливии после отборочного матча ЧМ-2022.