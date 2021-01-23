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Новый поворот событий в резонансном деле.

Испанское издание Marca опубликовало информацию относительно промежуточных результатов расследования обстоятельств смерти Диего Марадоны, по анализу которых можно говорить о грубом нарушении закона со стороны личного лечащего врача футболиста — Леопольдо Луке.

Медицинский сотрудник, как сообщает источник, подделывал подпись футболиста на основных документах, которые сопровождали его курс лечения, который легенда мирового футбола проходил вплоть до наступления сердечного приступа.

Аргентинский суд уже вынес постановление по данному вопросу, установив, что Луке намеренно подделывал подпись Марадоны с целью получения доступа к записям о здоровье своего пациента.

В выводах экспертного адвоката описаны обстоятельства, при которых были найдены необходимые улики: "Три листа из личной истории болезни Диего Армандо Марадоны были найдены скрепленными вместе в личных вещах его лечащего врача, что является очевидным нарушением врачебной тайны и достаточно неуклюже исполненного преступления".

В свое оправдание, доктор заявлял, что он был единственным, кто вообще имел прямой контакт со своим пациентом: "Все привыкли обсуждать мою работу с Диего, потому что знали, что я единственный человек, который может получить от него хоть какую-нибудь информацию. Никто не осмеливался заходить в его комнату, а я был фасилитатором (человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию — ред.). Меня игнорировали на всех собраниях, потому что испытывали ревность по этому поводу".

В настоящее время расследование по данному делу продолжается, однако в сторону Леопольдо Луке уже последовали обвинения в возможном умышленном убийстве.

Напомним, что похороны известного в прошлом футболиста состоялись 26 ноября 2020 года.