Бразилия

Также заболел сопровождавший его сотрудник маркетинговой службы бразильского клуба.

Третий тест на коронавирус вице-президента Фламенго Маурисио Гомеса де Маттоса дал положительный результат и подтвердил подозрения на заболевание — сообщает AS.

Две недели назад делегация Фламенго, в которую входил де Маттос, посетила Испанию, где встретилась с руководством Реала (президентом Флорентино Пересом) и Барселоны (спортивным директором Эриком Абидалем), а также многочисленными сотрудниками двух испанских грандов.

Кроме де Маттоса, положительным оказался тест на коронавирус у одного из сотрудников маркетингового департамента Фламенго, также входившего в состав делегации.

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