Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 22 тура итальянской Серии А Фиорентина на своем поле разгромила Дженоа (6:0).

В составе "фиалок" забитыми мячами отметились Одриосола, Бонавентура, Влахович и Торрейра, а Бираги оформил дубль. Также Влахович не реализовал пенальти в начале встречи.

После 21 игры Фиорентина набрала 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А, а у Дженоа 12 баллов и 19 строчка.

Отметим, что это была первая игра для "грифонов" после увольнения главного тренера Андрея Шевченко.

Обзор матча:

Фиорентина — Дженоа 6:0

Голы: Одриосола, 15, Бонавентура, 34, Бираги, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77.

Фиорентина: Терраччано — Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги (Терзич, 70) — Бонавентура (Дункан, 70), Торрейра (Пулгар, 80), Малех — Сапонара (Иконе, 70), Гонсалес (Кальехон, 70), Влахович.

Дженоа: Сиригу — Хефти, Эстигор, Ванхусден, Калафиори (Бани, 46) — Стураро (Экубан, 46), Бадель, Ровелла — Портанова (Мелегони, 46) — Дестро (Букса, 80), Йебоа (Кайседо, 67).

Предупреждения: Торрейра — Калафиори, Портанова, Стураро.