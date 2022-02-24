Украина: Первая лига

Бразилець відреагував на вторгнення в Україну.

Події сьогоднішнього дня в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є наразі найбільш обговорюваною темою у суспільстві.

Нападник харківського Металіста Матеус Пейшото розповів про ситуацію в команді, яка зараз знаходиться в Туреччині.

"Пишу це повідомлення, щоб сказати – зі мною все добре. Я з партнерами по команді були на зборі в Туреччині, мали сьогодні повертатися до Харкова/України, щоб зіграти в Кубку України.

Зараз всі рейси скасовано. Ми не в Україні. Чекаємо на позицію клубу та посольства Бразилії. Ми молимося за всіх в країні. Віримо, що все буде добре", — написав Пейшото на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!