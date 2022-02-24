Украина

Екс-тренер національної збірної України прокоментував напад Росії.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився на тему вторгнення армії РФ в Україну.

"Рано вранці почалася повномасштабна війна ініційована Росією. Мій народ і моя сім'я наражаються на небезпеку.

Україна та її населення хочуть миру і територіальної цілісності. Будь ласка, я прошу вас підтримати нашу Країну і закликати Російський уряд припинити їх агресію і порушення міжнародного права.

Ми хочемо тільки миру. Війна не потрібна. Війна — це не відповідь", - написав Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!